الأنبا مارتيروس يلقى محاضرة لخدام إيبارشية المنيا

لبى الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، ورئيس لجنة المصنفات الكنسية بالمجمع المقدس، دعوة الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص لنفس الطائفة، بإلقاء محاضرة في دورة الإيبارشية التدريبية عن العهد الجديد وعلوم الإنجيل.وقال الأنبا "مارتيروس"، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تشرفت باللقاء مع حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا مع كورس الخدام والخادمات وموضوع أنواع خدم بالعهد الجديد من خلال الأصل اليوناني، تشرفت باللقاء والرب يبارك الخدمة ويديم حياة سيدنا".