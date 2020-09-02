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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:33 م
السولار
السولار
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار بعد أن واصل الإنتاج المحلى ارتفاعه إلى حدود 813 ألف طن خلال شهر يونيو الماضى مقابل 548 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 48.3%، فيما بلغ حجم استهلاك السولار شهريًا 1044 ألف طن خلال يونيو الماضى مقابل 1024 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

كما لفت تقرير الإحصاء، إلى انخفاض استيراد البوتاجاز شهريًا لـ 139 ألف طن خلال شهر يونيو 2020 مقابل 169 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى الوقت نفسه سجل الإنتاج الشهرى من البوتاجاز ارتفاعًا من 152.8 ألف طن لـ 159 ألف طن خلال الفترة ذاتها، بينما انكمش الاستهلاك من 303 ألف طن لـ 274.5 ألف طن.

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