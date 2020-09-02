«الإحصاء»: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار بعد أن واصل الإنتاج المحلى ارتفاعه إلى حدود 813 ألف طن خلال شهر يونيو الماضى مقابل 548 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 48.3%، فيما بلغ حجم استهلاك السولار شهريًا 1044 ألف طن خلال يونيو الماضى مقابل 1024 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.كما لفت تقرير الإحصاء، إلى انخفاض استيراد البوتاجاز شهريًا لـ 139 ألف طن خلال شهر يونيو 2020 مقابل 169 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى الوقت نفسه سجل الإنتاج الشهرى من البوتاجاز ارتفاعًا من 152.8 ألف طن لـ 159 ألف طن خلال الفترة ذاتها، بينما انكمش الاستهلاك من 303 ألف طن لـ 274.5 ألف طن.