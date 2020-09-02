الأنبا عمانوئيل يلتقي طلبة الكلية الإكليريكية من أبناء الإيبارشية

التقي، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد وبمرافقة الأب ماركو ناجي وكيل المطرانية ومنشط الدعوات مع طلبة الإكليريكية من أبناء الإيبارشية.وعبر الأنبا عمانوئيل عن بالغ سعادته بلقائهم وأنه يرى فيهم مسيرة تكوينه بالكلية الإكليريكية، وأنهم هم مستقبل الإيبارشية المفرح.كما شجعهم على الإنفتاح لبرنامج التكوين والاستفادة بكل ما يقدم لهم من مضمون إنساني وروحي وإيماني، مؤكدًا لهم أن سنوات الإكليريكية هى من أجمل فترات الحياة.من جانبهم، عبر الشباب الإكليريكيين عن حقيقة جمال وروعة الحياة في الإكليريكية، موجهين كلمة لشباب الإيبارشية وخارجهما، أن لا يتأثروا بالمخاوف غير الحقيقية التي قد تجعلهم مترددين في أخذ قرار الدخول للإكليريكية.في نهاية اللقاء دعا نيافته للصلاة من أجل الدعوات وفقًا لنداء الرب يسوع "أن الحصاد كثير وأما الفعلة فقليلون، فصلوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده".الجدير بالذكر أن الكلية الإكليريكية تقبل من سن الثمانية عشر عاما وبعد مرحلة الثانوية أو ما يعادلها ومن بعد ذلك سنًا ودراسةً، وتنقسم مراحل الدراسة إلى ثلاث:المرحلة التمهيدية وهى عام واحد ثم المرحلة الفلسفية، وهى عامان ثم المرحلة اللاهوتية ثلاثة أعوام تختتم ببحث دراسي وخبرة رعوية سابقة للسيامة الكهنوتية.الحياة في الإكليريكية متنوعة وغنية جدًا ومتعددة الأبعاد، منها الروحي والإنساني والثقافي والدراسي والترفيهي والرياضي.