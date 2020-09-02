شوارع بشتيل تغرق في مياه الصرف.. والأهالي يستغيثون من انقطاع المياه

غرقت شوارع منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة في مياه الصرف الصحي والمجاري، خاصة شوارع "المتربة، محمد علي، الغربية"، وغيرها من الشوارع التي شكى أهلها من غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي، علاوة على انقطاع المياه في المنازل لعدد من الأيام.واستغاث الأهالي بالمسئولين والجهات المعنية لكن دون جدوى خاصة أن الشوارع تغرق بمياه المجاري في غضون أيام قليلة من أصلحها.وقال سيد الديب، أحد سكان منطقة بشتيل، إن معظم شوارع المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي والمجاري والتي تحتاج حل من الجذور خاصة أن الأزمة لا يمر على حلها سوى أيام وتعود من جديد.ومن جانبه أكد أحمد سعيد، أحد سكان المنطقة أن الأزمة لا تقتصر على مياه المجاري والصرف الصحي التي تغرق فيها الشوارع، إلا أن المنطقة تعاني من انقطاع المياه في المنازل تصل لعدد من الأيام دون التفات من المسؤولين."مبيعديش أسبوعين على بعض غير ويكون الشارع غرقان من أوله لآخره" بهذه الكلمات أوضح أحد السكان أن الشوارع لا تخلو من مياه المجاري، مشيرا إلى المعاناة التي تحدث خلال دخول وخروج السكان من منازلهم، وناشد المسئولين بحل الأزمة التي يعاني منها الأهالي منذ العديد من السنوات.