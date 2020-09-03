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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 3-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس الأربعاء، ليسجل قطاع التكنولوجيا أقوى إغلاق له على الإطلاق في أكثر من 19 عامًا، كما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 % بعد أن ختم الجلسات الأربع السابقة على تراجع.

وعلى جانب آخر، أغلق قطاع البتروكيماويات عند مرتفع قياسي، كما حاذت أسهم التكنولوجيا في أوروبا حذو نظيراتها بالولايات المتحدة، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2001.

وعلى المستوى المحلي، يواصل سعر اليورو الأوروبي تراجعه في معظم البنوك المحلية والأجنبية لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020 في البنوك المصرية


ووفقًا للسوق المحلى نرصد فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.

وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.93 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل اليورو للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.86 جنيه. 

أسعار اليورو اليوم


أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل اليورو للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.94 جنيه.

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