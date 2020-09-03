سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020 فى البنوك المصرية





سعر اليورو اليوم الخميس 3-9-2020 في البنوك المصرية



ووفقًا للسوق المحلى نرصد فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.99 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.



وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.93 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل اليورو للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.86 جنيه.

أسعار اليورو اليوم

أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل اليورو للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.94 جنيه. أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل اليورو للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.94 جنيه.