الإمارات تهدى محمد رمضان التأشيرة الذهبية: ثقة فى الله نجاح

أعلن الفنان محمد رمضان، حصوله على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.ونشر "رمضان"، صورة التأشيرة عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي.. ثقة في الله نجاح".الجدير بالذكر أنه في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافًا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.