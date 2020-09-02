أنوشكا: «عايزة أكون بنت من بنات عيلة بهية»

زارت الفنانة أنوشكا، ويمنى صلاح الدين مدير عام بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان، وذلك فى إطار عودة فعاليات بهية وزيارة المشاهير لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.واطلعت أنوشكا على نشأة بهية وتعرفت على أقسامها وأنشطتها المختلفة وما تقدمه من دعم علاجى وكذلك دعم معنوى ونفسى للمحاربات، كما استمعت لقصص المحاربات، وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل بهية، واحتفلت مع بعضهن ممن أنهين جلسات العلاج الكيماوى والإشعاعى.كما وجهت أنوشكا كلمتها لمحاربات بهية قائلة: "أنا اتعلمت نصيحة من الفنانة نادية لطفى إنى أصاحب الألم وأصاحب اللى مضايقنى علشان أغلبه وده اللى أنتم بتعملوه".واستكملت حديثها: "أنها لمست ببهية طاقة راحة وأمان وطمأنينة وليست طاقة مرض، وجدت طاقة محبة العيلة"، حيث قالت: "عايزة أكون وسطيكم أكون بنت من بنات عيلة بهية".وأضافت أنها تدين بالفضل لبهية من حيث نشر التوعية "أنا بقى عندى وعى بأهمية الكشف المبكر عن طريق إعلانات بهية".الجدير بالذكر أنه كان فى استقبال الحضور المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية، والذى رحب بهم وأعرب عن سعادته بدعمهم لبهية ومحارباتها.