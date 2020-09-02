أنوشكا: «عايزة أكون بنت من بنات عيلة بهية»

أنوشكا: «عايزة أكون بنت من بنات عيلة بهية»
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:01 م
زارت الفنانة أنوشكا، ويمنى صلاح الدين مدير عام بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان، وذلك فى إطار عودة فعاليات بهية وزيارة المشاهير لتقديم الدعم النفسي للمحاربات.
واطلعت أنوشكا على نشأة بهية وتعرفت على أقسامها وأنشطتها المختلفة وما تقدمه من دعم علاجى وكذلك دعم معنوى ونفسى للمحاربات، كما استمعت لقصص المحاربات، وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل بهية، واحتفلت مع بعضهن ممن أنهين جلسات العلاج الكيماوى والإشعاعى.
كما وجهت أنوشكا كلمتها لمحاربات بهية قائلة: "أنا اتعلمت نصيحة من الفنانة نادية لطفى إنى أصاحب الألم وأصاحب اللى مضايقنى علشان أغلبه وده اللى أنتم بتعملوه".
واستكملت حديثها: "أنها لمست ببهية طاقة راحة وأمان وطمأنينة وليست طاقة مرض، وجدت طاقة محبة العيلة"، حيث قالت: "عايزة أكون وسطيكم أكون بنت من بنات عيلة بهية".
وأضافت أنها تدين بالفضل لبهية من حيث نشر التوعية "أنا بقى عندى وعى بأهمية الكشف المبكر عن طريق إعلانات بهية".
الجدير بالذكر أنه كان فى استقبال الحضور المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية، والذى رحب بهم وأعرب عن سعادته بدعمهم لبهية ومحارباتها.
واطلعت أنوشكا على نشأة بهية وتعرفت على أقسامها وأنشطتها المختلفة وما تقدمه من دعم علاجى وكذلك دعم معنوى ونفسى للمحاربات، كما استمعت لقصص المحاربات، وكيف تغلبن على المرض في رحلة علاجهن داخل بهية، واحتفلت مع بعضهن ممن أنهين جلسات العلاج الكيماوى والإشعاعى.
كما وجهت أنوشكا كلمتها لمحاربات بهية قائلة: "أنا اتعلمت نصيحة من الفنانة نادية لطفى إنى أصاحب الألم وأصاحب اللى مضايقنى علشان أغلبه وده اللى أنتم بتعملوه".
واستكملت حديثها: "أنها لمست ببهية طاقة راحة وأمان وطمأنينة وليست طاقة مرض، وجدت طاقة محبة العيلة"، حيث قالت: "عايزة أكون وسطيكم أكون بنت من بنات عيلة بهية".
وأضافت أنها تدين بالفضل لبهية من حيث نشر التوعية "أنا بقى عندى وعى بأهمية الكشف المبكر عن طريق إعلانات بهية".
الجدير بالذكر أنه كان فى استقبال الحضور المهندس ماجد حمدى عضو مجلس أمناء بهية، والذى رحب بهم وأعرب عن سعادته بدعمهم لبهية ومحارباتها.