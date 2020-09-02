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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المواد الغذائية»: لم يتم تكويد الكمامة المسعرة بـ6.5 جنيه على البطاقة التموينية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:20 م
الكمامة
الكمامة
صلاح عامر
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قال محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه لم يتم تكويد النوع الثاني من الكمامات على البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيه خلال الشهر الجاري، ولم يتم تسجيلها على سيستم منظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن شركات الكروت الذكية قامت بتكويد النوع الأول من الكمامات ويحمل رقم 111، ويتم توزيعها على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.

وأضاف "راشد" في تصريح لـ"الدستور"، إن الوزارة ألزمت بتوزيع الكمامات على البقالين وفقا لقيمة الاستعاضات التي تبدأ بتوزيع 50 كمامة على استعاضات بقيمة 10 آلاف جنيه، وتوزيعها إلزاميا للبطاقة التي يستفيد منها 3 أفراد فأكثر يحصل على كمامة واحدة وهي ذات جودة عالية.

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