«اتحاد المقاولين» يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات

قال علي مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه يجب العودة للاهتمام بملف تصدير المقاولات والعقارات ضمن خطة الدولة خلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا، حيث يسهم في تحقيق إيرادات كبيرة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، ويضاعف من مواردنا التصديرية.أضاف مصطفى لـ«الدستور»، أن ملف تصديري قطاع العقارات يتطلب عدة إجراءات وهى التسويق والمشاركة في المعارض العقارية الدولية، موضّحًا أن مشروعاتنا في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين ومشروعات بالساحل الشمالي، إضافة إلى العديد من المدن العمرانية الجديدة.وأكد مساعد رئيس الاتحاد ضرورة تسَهيل الجهات المعنية إجراءات تسجيل العقارات التي تأخذ وقتا يصل إلى عامين وارتفاع رسوم التسجيل، موضّحًا أن المستثمر الأجنبي لا يشتري العقار إلا بعقد موثق بالشهر العقاري.وأعلن عن أهمية إصدار قانون للأجانب مقابل شراء عقار مثلما يحدث فى معظم الدول، ما يؤدّى إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب، مضيفًا أن أسعار العقارات بمصر أرخص بكثير من بقية الدول العربية والأجنبية، ويرجع لذلك لانخفاض تكلفة العامل المصري وسعر الأرض.