من بيع الآيس كريم للعالمية.. رحلة جينيفر أنيستون نحو الـ300 مليون دولار

اشتهرت ممثلة هوليوود الشهيرة جينيفر أنيستون البالغة من العمر 51 عامًا، بحصولها على 80 دولارًا فقط عن أدوارها الصغيرة في بداية مشوارها الفني، قبل أن تحصل على دور القرن في مسلسل Friends.وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" اتخذت جين قرارًا بإنفاق ما تبقى من نقودها لمساعدتها عند اختبار الأداء في أحد المسرحيات الهزلية الأمريكية عام 1994، لكن ما لم تكن تعرفه في ذلك الوقت هو كيف ستتغير حياتها للأفضل بعد أن اقتنصت الفرصة بدور راشيل جرين - وهو الدور الذي قدمته من قبل في مسلسلها الشهير Friends. ومن المقرر أن تكرره قربيًا، بعد ما يقرب من 26 عامًا.غالبًا ما تتذكر جين ماضيها في محاولة وضع اسمها على الخريطة في هوليوود، معترفة بأنها كادت تتخلى عن حلمها في وقت ما.وحسبما صرحت جينيفر أنيستون في تصريحات سابقة لـ"ديلي ميل": "كنت لا أستطيع حتى الحصول على مساحة في إعلان تجاري، ناهيك عن الحصول على دور تليفزيوني - خاصةً دور بارز مثل الأصدقاء".في حديثها عن بداياتها المتواضعة، اعترفت جين: "لقد عملت في محل لبيع الآيس كريم. وبعد ذلك، ظللت أنتظر لمدة عامين ونصف العام تقريبًا. طوال الوقت، كنت أقوم بتجربة أداء.. لم أستطع حتى الحصول على إعلان تجاري".لكن هذا كان بالتأكيد مجرد بداية حياتها المهنية في كسب المال والتي ساعدتها على تحقيق ثروة بلغت أكثر 300 مليون دولار.ويشار إلى أن چينيفر چوانا أنيستون ممثلة امريكية ومخرجة ومنتجة اكتسبت شهرتها العالمية في التسعينيات بسبب دور ريتشل جرين فى المسلسل الكوميدي Friends والتي حصلت بفضله على جائزة الإيمي وجائزة جولدن جلوب وجائزة ممثلي الشاشة.