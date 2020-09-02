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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أميرة كامل: حالة نفسية بسبب قوت القلوب في حريم النار

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:34 م
أميرة كامل
أميرة كامل
نعمات مدحت
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قالت أميرة كامل، القائمة بدور قوت القلوب في العرض المسرحي "حريم النار"، إنها تقوم بدور البنت الكبرى لفتحية شلقم، التي تواجه مشكلات بينها وبين شقيقاتها بسبب الميراث.

وأضافت، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشخصية متناقضة ومركبة تمر بالصراعات تارة والضعف تارة أخرى، مما أثر على حالتها النفسية عند تكرار العرض.

وتابعت: إلا أن التحول الذي يحدث أثناء تقديم العرض جعل عندها حالة من الإرباك بسبب المشكلات التي تواجهها مع أخواتها، لأنها تحارب أربعة من أخواتها تتسم بالحزن الشديد.

وأبدت كامل، عن قلقها لأنها تقوم لأول مرة بعرض حريم النار، أمام لجنة تحكيم، إضافة إلى تغيير المسرح، بالرغم من تقديم العرض لأكثر من ٦٠ ليلة.

وأوضحت أنها شاركت في عدة عروض مسرحية، لافتة إلى أن الحالة المزاجية والجمهور هما سبب إخراج العرض بشكل رائع.

يشار إلى أن عرض "حريم النار" عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني، فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال كي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من تأليف شاذلي فرح، وإخراج محمد مكي.

ويعرض حريم النار ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في دورته السابعة والعشرين، الذي افتتح مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم.

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