محمود بدر: هناك من يحاول ويصر على المتاجرة باسم «تمرد»

أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن هناك من يحاول ويصر على المتاجرة باسم حملة تمرد، قائلا: "كنت أفضل عدم الرجوع والحديث في موضوع يخص الحملة لأني بعتبرها ملك للمصريين كلهم مش مادة للتجارة من كل شخص وقف مع الحملة في يوم من الأيام"، مضيفا أنه مع قيام بعض الشخصيات بالمتاجرة باسم تمرد فهناك أمور يجب توضيحها.وأضاف بدر في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب توضيح بعض الأمور خاصة مع متاجرة بعض الشخصيات باسم تمرد، متابعا: "بعد ما تمرد عملت اسم كويس جدا في الشارع واكتسبت ثقة المصريين فوجئنا بأن دعاء خليفة عضوة الحملة في الدقهلية جاية بتقول إن في مجموعة من رجال الأعمال عارضين يدفعوا فلوس للحملة، وإن هي تواصلت معاهم وقابلتهم وكان الرد مننا إن اللي عايز يساعد يطبع ورق لا أكتر ولا أقل".وتابع: "فوجئنا بإصرار غريب من دعاء أن نلتقي أنا ومحمد عبد العزيز مع رجال الأعمال وكان كلهم من المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورفضنا وأكدنا لها أن هذه اللقاءات لا داعي لها لأنها ستدعم اتهامات الإخوان الباطلة بأن تمرد من صناعة نظام مبارك ولكننا علمنا بعد ذلك أنها التقت بهم وتقاضت أموالا شخصية منهم".واستكمل: "بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو علمنا أن التواصل بين دعاء وبعض رموز نظام مبارك ما زالت مستمرة. وقد أثار هذا غضب الكثيرين من أعضاء الحملة ثم قبل تشكيل القوائم في الانتخابات الماضية جاءت وطلبت أن تكون ضمن مرشحي تمرد وعندما رفضت الحركة بناء على رفض الأعضاء أنفسهم كان القرار بفصلها تماما وابتعادها عن الحملة خاصة بعد ما وردنا من منسقي الدقهلية عن علاقات مشبوهة لها".وأشار إلى أنه خلال أحد مؤتمرات الشباب دار بينه وبين دعاء خليفة حديث قالت له نصا: "احنا اتظلمنا كتير رغم كل اللي عملناه والبلد دي مبتقدرش حد وأنا مش ناوية أسكت على اللي بيحصل وأنت كمان مفروض متسكتش. وعندما قلت لها إن الأمور لا تدار بشكل شخصي وإننا ندعم الدولة بغض النظر عن المكاسب الشخصية وإن تمرد ملك لكل المصريين وليست ملك لنا حتي نطالب بامتيازات شخصية. فردت: أنت عايز تسكت على حقك أنت حر لكن أنا مش هسكت وأنا بقولك إن في ناس بتحاول تتواصل معايا عشان أيمن نور عايزني أروح قطر أو تركيا واتكلم، وبالمناسبة سألوا عليك وإن موقفك ممكن يتغير ولا لا وأنا بيني وبينهم الانتخابات اللي جاية لو مجابونيش فمش هسكت".وقال: "أنا فاكر كويس إني قابلت عزيز بعدها وقولتله على اللي حصل ده وفوجئت بيه بيقولي إنها اتكلمت معاه برضه في الموضوع نفسه"، مختتما: "أظن دعاء قالت إنهم هيتهموها بالتواصل مع أيمن نور تحديدا لأنها عارفة كويس إننا هنقول الموضوع ده وفي كل الأحوال اللي عايز يكدب ويختلق وقائع يتفضل بس بلاش اسم تمرد ولا التنسيقية يدخل في جملة مفيدة".