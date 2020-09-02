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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهرب جمركي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:39 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم بالاشتراك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي، من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء، وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض وفتحي عبد التواب تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ5 ركاب قادمين من السعودية والكويت، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود بندقية ضغط هواء مفككة بندقية و5 سيوف وخنجر و3 مطاوى وطائرة لاسلكية مزودة بجهاز تحكم عن بعد، و48 علبة أقراص سولبادين بكل منها 12 قرص و11 جهاز قياس حرارة، و50 علبة ضمادات لإزالة الآلام بكل منها 5 ضمادة وجهاز طبي مستعمل و50 علبة كريم تفتيح البشرة و5 دستة قلم روج و3 دستة عطور و40 علبة كريم للشعر مخبأة داخل كراتين وبأسفل الأمتعة الشخصية للركاب.

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من محمد عادل ومحمد عبدالكريم ومحمود فياض، تحت إشراف محمد حمدي وشعبان الريس وأحمد عاشور ومحمد حمدى مشرفي الحركة، وعبدالراضي فؤاد وحسن عيد بالأمن الجمركى، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 170 ألفا و974 جنيها.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

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