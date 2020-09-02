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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر» يشيد بـ«فيسبوك»: يحد من الإسلاموفوبيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:09 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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في إطار اهتمام مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف بالجهود المبذولة لوقف خطابات الكراهية، تابع المرصد ما نشرته وكالة "رويترز" من تصريحات لأحد مسئولي موقع "فيسبوك" حول تطوير الشركة لآلية جديدة لاكتشاف خطابات الكراهية والتحريض على العنف ومنع ترويج الشائعات والمعلومات المضلّلة.

جاءت تلك التصريحات عبر إحدى المدونات التابعة لموقع التواصل الاجتماعيّ، وأكدت التصريحات سعي "فيسبوك" لإزالة كل المعلومات المغلوطة والشائعات المضلّلة التي لا يمكن التحقّق منها، والتي قد تؤدى إلى العزوف عن التصويت أو تضرّ بـ"نزاهة" العملية الانتخابيّة.

وذكرت الشبكة في بيان لها عبر موقعها الرسميّ، أنها لن تتسامح مع أي حساب ينخرط بأي شكل من الأشكال في هذا النوع من التعصب.

بدوره، يشيد المرصد بهذه الخطوات الجادة من قبل منصات التواصل الاجتماعي ضد خطابات الكراهية وهو ما يحدّ بدوره من ظواهر مثل "الإسلاموفوبيا" ويمنع تداول ما يعكّر صفو العلاقات بين أبناء الوطن الواحد، كما رأينا في أوروبا تجاوزات من قبل اليمين المتطرف تجاه المسلمين وغيرهم.

ويؤكد المرصد أن تلك الآليات المقرّر تنفيذها من شأنها أن تعزّز مفاهيم مهمة مثل المواطنة والتّعايش السلميّ بين الجميع على اختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم أو دياناتهم وهو ما يحتاجه عالم اليوم.

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