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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العناني» يناقش التعاون العلمي الأثري مع قيادات بولندا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:12 م
العناني
العناني
رامى حسين وفاتن غلاب
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التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بنائب وزير التعليم العالي البولندي، ورئيس جامعة وارسو، ورئيس المعهد البولندي للآثار ودراسات البحر المتوسط، لمناقشة بحث سبل التعاون العلمي الأثري.

وحضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تمت مناقشة تعزيز سبل التعاون العلمي لرفع كفاءة وجودة العمل العلمي والأثري والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية.

كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى استعداده التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة والمعهد، كما تم الاتفاق على وضع خارطة طريق خلال الفترة القليلة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية والعلمية، وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة في ظل سياسة الوزارة في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وفي نهاية اللقاء تبالا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.

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