رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو أبورواش تطالب بتشديد الإجراءات لحماية المنتج المحلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:40 م
المنتج المحلي
المنتج المحلي
أسماء إبراهيم
طباعة
قال المهندس محمد عمر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش الصناعية، إن القطاع الصناعي عانى كثيرًا خلال الأشهر الماضية بسبب التداعيات الناتجة عن وباء كورونا.

وأكد "عمر" في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية عملت على النهوض بالقطاع، عن طريق محافظ البنك المركزي من خلال المبادرات والإجراءات التي اتخذها لإنقاذ الصناعة الوطنية من الركود.

واقترح رئيس جمعية مستثمرى مدينة أبورواش الصناعية، وجود تنافسية للمنتجات الوطنية من خلال زيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات لحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، والحاجة إلى توفير مزيد من فرص العمل لتقليل نسبة البطالة.

موضوعات متعلقة

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

أميرة كامل: حالة نفسية بسبب قوت القلوب في حريم النار

منال زكى تكشف كواليس تجسيد دور الخادمة فى «حريم النار»

مناقشة كتابي إحسان عبدالقدوس للشناوي وعبدالعزيز بـ«بتانة» غدًا

فتحية شلقم تتحدث عن الأم الصعيدية فى «حريم النار»