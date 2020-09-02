مستثمرو أبورواش تطالب بتشديد الإجراءات لحماية المنتج المحلي

قال المهندس محمد عمر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش الصناعية، إن القطاع الصناعي عانى كثيرًا خلال الأشهر الماضية بسبب التداعيات الناتجة عن وباء كورونا.وأكد "عمر" في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية عملت على النهوض بالقطاع، عن طريق محافظ البنك المركزي من خلال المبادرات والإجراءات التي اتخذها لإنقاذ الصناعة الوطنية من الركود.واقترح رئيس جمعية مستثمرى مدينة أبورواش الصناعية، وجود تنافسية للمنتجات الوطنية من خلال زيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات لحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، والحاجة إلى توفير مزيد من فرص العمل لتقليل نسبة البطالة.