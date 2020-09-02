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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قالتله يا عواطلي».. عاطل يذبح زوجته في بولاق الدكرور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:08 م
عاطل يذبح زوجته
عاطل يذبح زوجته
ندى حمدي
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ذبح عاطل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور عقب خلاف بينهما ونعتها له بـ"عواطلي" وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين، وتبين العثور على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وأفادت التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجرت القتيلة معه وقالت له: «يا عواطلي»، ما دفعه لذبحها بمطواة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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