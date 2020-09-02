بالزي البدوي.. ذوو الهمم يحتفلون بنهائي دوري كرة القدم للصم بمطروح (فيديو)

انطلقت منذ قليل، فعاليات العرض الفني الذي أقامه أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم (إعاقة ذهنية) في مركز شباب مطروح، وذلك بين الشوطين لمباراة الصم بين فريقي المنيا والبحيرة.وقدم ذوو الهمم عرضا فنيا بالزي البدوي التي تتميز به محافظة مطروح، وذلك للاحتفال بنهائي دوري كرة القدم للصم في نسخته الثالثة.جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.