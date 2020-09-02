ترودو يؤكد عدم رغبته في استبدال الحاكم العام لكندا الوقت الحالي



وأوضح ترودو، في فانكوفر هذا الصباح: "لدينا حاكم عام ممتاز في الوقت الحالي، وأعتقد أنه بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا، لا أحد يبحث في أي أزمات دستورية".



وأضاف: "لقد وضعنا عملية لمراجعة بعض ظروف العمل في ريديو هول (مكتب الحاكم العام)، ولكن هذا ليس شيئا نفكر فيه الآن، ونذهب إلى أبعد من ذلك".



وترقى تعليقات ترودو إلى دفاعه العلني الأول عن جولي باييت، منذ تقرير هيئة الإذاعة الكندية في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث تضمنت عشرة مصادر تدعي أن باييت، قللت من شأن الموظفين ووبختهم.



كما تعرضت باييت، أيضا لانتقادات شديدة بسبب مزاعم بأنها خلقت بيئة عمل سامة وثقافة من الخوف في قاعة ريدو، وأشار التقرير إلى أن باييت ونائبها الثاني في القيادة قد تحرشا لفظيا بالعمال، لدرجة أن موجات من الموظفين غادرت المكتب.



يذكر أن جستن ترودو، اختار باييت، رائد فضاء سابق ومهندس كمبيوتر وطيار وأكاديمي وموسيقي وتنفيذي، لتولي دور نائب الملك كممثل للملكة في كندا في أكتوبر 2017.

وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، جولي باييت، بالحاكم العام "الممتاز"، وقال إنه لا ينوي الآن مطالبة الملكة باستبدالها في أعقاب تقارير عبر هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، التي تزعم حدوث مضايقات وبيئة عمل سيئة في مكتبها.وقال ترودو، في تصريحات إعلامية صباح اليوم، إن مكتب مجلس الملكة الخاص قد أطلق بالفعل مراجعة خارجية لظروف العمل في مكتب الحاكم العام.