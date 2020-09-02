رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو يؤكد عدم رغبته في استبدال الحاكم العام لكندا الوقت الحالي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:27 م
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
طباعة
وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، جولي باييت، بالحاكم العام "الممتاز"، وقال إنه لا ينوي الآن مطالبة الملكة باستبدالها في أعقاب تقارير عبر هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، التي تزعم حدوث مضايقات وبيئة عمل سيئة في مكتبها.

وقال ترودو، في تصريحات إعلامية صباح اليوم، إن مكتب مجلس الملكة الخاص قد أطلق بالفعل مراجعة خارجية لظروف العمل في مكتب الحاكم العام.

وأوضح ترودو، في فانكوفر هذا الصباح: "لدينا حاكم عام ممتاز في الوقت الحالي، وأعتقد أنه بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا، لا أحد يبحث في أي أزمات دستورية".

وأضاف: "لقد وضعنا عملية لمراجعة بعض ظروف العمل في ريديو هول (مكتب الحاكم العام)، ولكن هذا ليس شيئا نفكر فيه الآن، ونذهب إلى أبعد من ذلك".

وترقى تعليقات ترودو إلى دفاعه العلني الأول عن جولي باييت، منذ تقرير هيئة الإذاعة الكندية في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث تضمنت عشرة مصادر تدعي أن باييت، قللت من شأن الموظفين ووبختهم.

كما تعرضت باييت، أيضا لانتقادات شديدة بسبب مزاعم بأنها خلقت بيئة عمل سامة وثقافة من الخوف في قاعة ريدو، وأشار التقرير إلى أن باييت ونائبها الثاني في القيادة قد تحرشا لفظيا بالعمال، لدرجة أن موجات من الموظفين غادرت المكتب.

يذكر أن جستن ترودو، اختار باييت، رائد فضاء سابق ومهندس كمبيوتر وطيار وأكاديمي وموسيقي وتنفيذي، لتولي دور نائب الملك كممثل للملكة في كندا في أكتوبر 2017.

موضوعات متعلقة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

أميرة كامل: حالة نفسية بسبب قوت القلوب في حريم النار

منال زكى تكشف كواليس تجسيد دور الخادمة فى «حريم النار»

مناقشة كتابي إحسان عبدالقدوس للشناوي وعبدالعزيز بـ«بتانة» غدًا

فتحية شلقم تتحدث عن الأم الصعيدية فى «حريم النار»