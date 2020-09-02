مواعيد عرض مسلسل "إلا أنا حكاية أمل حياتى" وقصته

مواعيد مسلسل إلا أنا يعرض العمل الذي يحمل اسم حكاية «أمل حياتي» يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ على Dmc والحادية عشرة مساء على dmc drama.

وتجسد حنان مطاوع، خلال المسلسل شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، تعمل في حرفة شاقة لتحسين دخل أسرتها، حتى تصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.

يتناول العمل قصة تدور حول شخصية "أمل" التي تجسدها حنان مطاوع والتي تتهم بجريمة سرقة تدخل على إثرها الحبس للتحقيق معها، في إطار من الدراما الاجتماعية.

المسلسل من بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل إلا أنا مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.

تفاصيل مسلسل إلا أنا حكاية «أمل حياتي» الحلقة الرابعة ويسرد المسلسل تلك القصص بأحداث حقيقية في معظمها، وتتضمن موضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة) وغيرها.

من جانب آخر أعلن المؤلف فتحي الجندي تقديمه مسلسلًا تليفزيونيًا في رمضان المقبل تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ليكون العمل هو البطولة الأولى لها في الدراما الرمضانية، بعد عدة بطولات خارج السباق الرمضاني كان من ضمنها "بنت القبايل".

ويسرد المسلسل تلك القصص بأحداث حقيقية في معظمها، وتتضمن موضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة) وغيرها.من جانب آخر أعلن المؤلف فتحي الجندي تقديمه مسلسلًا تليفزيونيًا في رمضان المقبل تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ليكون العمل هو البطولة الأولى لها في الدراما الرمضانية، بعد عدة بطولات خارج السباق الرمضاني كان من ضمنها "بنت القبايل".

حقق عرضردود أفعال إيجابية وحالة رواج كبيرة على السوشيال ميديا، بعد عرض أول خمس حلقات من العمل الذي تلعب بطولته الفنانة حنان مطاوع وهو من إخراج أحمد حسن.