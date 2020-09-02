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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعينين: دور مصر في اتفاق السلام بالسودان يعكس ريادتها التاريخية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:02 م
أبو العينين
أبو العينين
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أشاد محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في إتمام اتفاق جوبا للسلام في السودان، معتبرا أنها نقلة جديدة نحو التنمية والاستقرار في إفريقيا.

وقال أبوالعينين إنه يبارك ويدعم اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، كخطوة تاريخية لإنهاء 17 عاما من الصراع، وبداية لعصر جديد من التعايش السلمي والأخوة الإنسانية.

وأكد أبوالعينين أن الجهود المصرية المحمودة نحو إتمام الاتفاق، وجمع أطراف النزاع حول مائدة التفاوض والقبول بعملية السلام تعكس مدى مكانة مصر العالمية وريادتها التاريخية ودورها الفاعل في حلقة السياسة الدولية وتطلعاتها الدائمة للتنمية في إفريقيا.

وأشار أبوالعينين إلى أن سياسة إحلال السلام رؤية ثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية تنموية نابعة من عقل يدرك معنى السلام، وينسج خيوط الأمل والعمل على تحقيقه وإقراره في كل ربوع إفريقيا.

وأكد أن السلام خطوة مهمة نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المنشودة في إفريقيا، كما أن توحيد الرؤى والأهداف وجمع الشتات بداية حقيقية لواقع آمن ومستقر ومتطور في القارة السمراء.

وقدم أبوالعينين التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، على جهودهم المخلصة والحثيثة نحو إتمام الاتفاق، وإقرار السلام الشامل والعادل، والذي سيمنح القارة الإفريقية مزايا عدة وفرصا هائلة للتنمية والاستثمار وإحلال العمل والإنتاج في تلك المناطق محل الحروب والصراعات.

وقال أبوالعينين إن المستقبل يقف على حافة قارتنا الغنية بالموارد والفرص الاستثمارية الهائلة والجميع يدرك أن إحلال السلام ونزع السلاح وفرض السيادة المؤسسية على أراضي القارة، مدخلا رئيسا نحو التقدم واجتذاب الاستثمارات والتحول التنموي المستدام والشراكة الاقتصادية المثمرة بين دول إفريقيا.

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