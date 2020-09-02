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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم يطرح فيديو كليب «صحاب أونطة» (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:08 م
حكيم
حكيم
حسن أمين
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طرح المطرب الشعبي حكيم أحدث أغنياته المصورة بعنوان "صحاب أونطة" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاون حكيم في أغنية "صحاب أونطة" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن محمد الفنان، والموزع الموسيقي ديزل، تولى مهمة إخراج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

كان حكيم، طرح مؤخرا أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس"، وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

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