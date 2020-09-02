«البيئة تتنفس».. سماد عضوي وطاقة كهربائية النتيجة الأمثل لتدوير المخلفات

العالم يسعى للوصول إلى زيرو مخلفات

المخلفات العضوية تصل نسبتها إلى 50%

"تحويل المخلفات إلى طاقة" منظومة جديدة تسعى الدولة لتفعيلها وبحث آليات ومصادر تمويلها من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة، وهو ما ناقشته خلال الساعات الماضية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في اجتماعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.تهدف المنظومة إلى تحويل المخلفات الصلبة بالأخص إلى طاقة، وما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات وزيادة معدلات التشغيل.من هذا المنطلق، أوضح عدد من الخبراء لـ"الدستور" طبيعة تنفيذ هذه العملية، وحجم المخلفات الموجودة والتي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها.الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قال إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة بصفة عامة تعتمد على تنوع مصادر إنتاج الكهرباء، سواء بالغاز الطبيعي والمازوت في المحطات الحرارية أو مصادر طاقة متجددة سواء مائية أو طاقة رياح أو طاقة شمسية، يضاف إلى ذلك الاستفادة من المخلفات.وأوضح أن هذه العملية تم بلورتها في القانون الذي صدر في نهاية عام 2019، قانون خاص بتنظيم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات، وحدد أنواع الطاقات وحدد أسعار البيع، والعلاقات بين الأطراف التي تعمل في هذه المنظومة، سواء المحافظة أو المستثمر أو شركة التوزيع التي ستحصل على الكهرباء.وأكد الخياط أن هذه المنظومة الجديدة تتسق مع الاستراتيجية من حيث التنوع أي إضافة مصدر جديد ويعمل مع القانون الذي ينظم العلاقة بين أطراف العمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، والأهم أنه يوجد كم هائل من المخلفات له آلية للتعامل معه سواء بالفرز أو بإعادة التدوير والبعد الجديد المضاف حاليًا هو إنتاج الطاقة.وتابع: أن إنتاج الطاقة لا يعني فقط طاقة كهربائية وإنما أيضًا إنتاج أخرى حرارية، وهذه العملية تعزز من استخدامات الموارد الطبيعية الموجودة ويوجد بُعد للاستفادة من المخلفات، ويحسن من الواجهة البيئية والجمالية للبلد، وتأتي هذه العملية بالتعاون التام بين القائمين عليها، والتي تبدأ من المستهلكين نفسهم من خلال الفرز من المنبع لتسهيل عملية الاستفادة، واحتفاظ المادة بقيمتها الأساسية.وذكر الخياط أن هذا المشروع وهذه العملية سيكون مردودها إيجابي من خلال توفير فرص العمل في المراحل كافة ومن جميع فئات العمال وخاصة العمالة المحلية، وليست في حاجة إلى أخرى مستوردة من الخارج، وتوفير مشروعات جديدة، واستثمارات محلية أو أجنبية.أوضح الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، أن العالم يحاول الوصول لما يسمى زيرو مخلفات، أي التخلص من كافة المخلفات، والأسلوب الذي كان يتبعه هو وجود مدفن صحي يتم دفن المخلفات التي لن يستخدمها، ولكن الاتجاه الآن الاستفادة من كل النفايات ويعيد تدويرها واستخدامها، والجزء الذي لا يستطيع استخدامه يتم تحويله من نفايات إلى طاقة.وقال عدلي إنه تتم عملية تحويل النفايات إلى طاقة من خلال المحارق، وتصبح دخل من مصادر الدخل للبلاد، وهو جانب إيجابي في حالة القدرة على تصميم هذه المحارق بطريقة سليمة 100%، ويكون لهذه العملية عائد اقتصادي جيد.وتابع عدلي: أن النفايات تتجه لهذه المحارق بعد عدة عمليات أولية من فرز وإعادة تدوير واستخدام، وتحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي، وما يتبقى والذي يصبح غير صالح لأي شيء يوضع في المحارق ليتحول إلى طاقة، ويكون مردوده إيجابيا، وهو المنفذ الأخير للتخلص من النفايات بدلًا من دفنها في المدافن الصحية.وأكد أنه لا يمكن أن تتحول جميع النفايات والمخلفات إلى طاقة من خلال حرقها، لأن قيمتها الاقتصادية أصبحت غير موجودة، فلابد من فرز واستخدام كل ما يمكن استخدامه منها، خاصة أن النسبة الأكبر من المخلفات عضوية والتي تحتوي على الرطوبة، فكلما كانت المادة العضوية في المخلفات مرتفعة أصبحت الطاقة الناتجة قليلة.في سياق متصل، قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إنه لابد أن يكون في كل محافظة منطقة صناعية لتدوير المخلفات، وذكر أنه يوجد نوعين للمخلفات منها المخلفات العضوية، والتي تصل نسبتها إلى أكثر من 50% وتخرج من البيوت، لافتا إلى أن أنسب استخدام لها أن تتحول إلى سماد عضوي للأرض وخاصة الأراضي الصحراوية.وأضاف: أن النوع الثاني هو المخلفات الصلبة والتي تصل نسبتها إلى 40%، هي التي يمكن استخدامها للصناعات وتحويلها للطاقة، لافتا إلى أن الدولة تسعى في الوقت الحالي إلى عمل مجمع لتدوير المخلفات، وهو النظام السائد في معظم الدول تحويل المخلفات البلاستيكية إلى البلاستيك، واستخدام العظم في الغراء، والجلود في ذات صناعتها، والصفيح لصناعة المعادن.ونوه علام بأن المخلفات الزراعية تحتاج إلى إعادة تدوير هي الأخرى وليست عملية حرقها فقط، من خلال تحويلها إلى سماد عضوي، لأن نسبتها تصل إلى 42 مليون طن في السنة، وهو ما ينقذ مصر من استخدام الأسمدة الكيماوية لما لها من أضرار صحية، لذلك الاستفادة من المخلفات بجميع أنواعها من عضوي وصلب وزراعي وأشجار يكون له مردود إيجابي على البيئة والصحة.