وصول أولى الرحلات البريطانية إلى مطار الغردقة (صور)

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن، وعلى متنها ١٣١ راكبا.وكان فى استقبال الرحلة، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار.وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن الدولة تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وفتح أسواق جديدة، وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم.وأشار إلى أن وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران، واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.