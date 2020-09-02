مندوبة أمريكا أمام مجلس الأمن: لا حل عسكريًا للصراع في ليبيا

رحبت الممثل الدائم لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيسى مجلسى الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية والنواب المنعقد في طبرق، الصادر يوم 21 أغسطس الماضي، والرامي إلى وقف إطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط، والعودة إلى المحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.وأضافت المبعوثة الأمريكية، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة حول الأوضاع في ليبيا، أن هذا الإعلان، أمل الشعب الليبي في أن يبتعد قادته عن العنف، ويصوغ حلًا سياسيًا سلميًا يرفض استمرار التدخل الأجنبي ويحفظ السيادة الليبية.وتابعت: "هذه المبادرة من قبل قادة ليبيا هي خطوة إيجابية وشجاعة إلى الأمام يجب علينا جميعا أن ندعمها بشكل جماعي".وأكدت أنه ينبغي أن يظل احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها منطلقات إرشادية للمجتمع الدولي.وجددت "كرافت"، معارضة الولايات المتحدة لأي مخطط يهدف إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها، أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين.وشددت على أنه يجب على الأطراف الليبية أن تقود الحل، الذي من الأفضل التوصل إليه من خلال مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية.وأشارت إلى أن الحل السياسي سيبقى بعيد المنال طالما أن الداعمين الأجانب من كلا الجانبين يواصلون تأجيج الصراع.وعاودت من جديد التأكيد على معارضة بلادها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مقابل دعمها المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق نار مستدام، إضافة إلى تأييد العودة الفورية لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة.وأردفت: "قلناها من قبل ونقولها مرة أخرى. لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا".واستطردت: "يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في برلين والتعليق الفوري للعمليات العسكرية، ووقف النقل المستمر للمقاتلين والمعدات العسكرية الأجنبية إلى ليبيا، والسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لوباء كورونا".وحثت الدول الأعضاء على مواصلة تبادل المعلومات مع فريق الخبراء في ليبيا بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، مشددة على أنه يجب إحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار.وزادت: "نعتقد أن إيجاد حل منزوع السلاح بدءًا من سرت يوفر طريقة عملية للمضي قدمًا لبناء الثقة على الأرض".وواصلت: "لا يوجد مكان للمرتزقة الأجانب أو القوات التي تعمل بالوكالة في ليبيا"، معربة عن أنه لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالفزع من التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية في ترهونة.وفي السياق، جددت "كرافت" ترحيبها بتعيين ثلاثة أعضاء في بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق ستساعد في محاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وردع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.وأوضحت أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يرتكبها جميع الفاعلين، تعد أمرًا أساسيًا لتعزيز استدامة الحل السياسي، حتى يرى الليبيون طريقًا حقيقيًا للمصالحة والعدالة.وحثت مجلس الأمن إلى النظر في سبل محاسبة المخالفين، بما في ذلك العقوبات المحتملة.وأكدت دعم واشنطن للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مضيفة: "ونثني عليها وقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل عملية سياسية شاملة وتدابير بناء الثقة".وختمت بالقول: "تعتقد الولايات المتحدة أن عملية السلام ستنجح في البلاد، ولكن فقط عندما تتوقف الأطراف الخارجية للنزاع عن تأجيج الصراع ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، حتى يتصالح القادة المعارضون ويخرجون بتقاسم سلمي للسلطة. اتفاق يمثل حقًا رغبات الشعب الليبي".