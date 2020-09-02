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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع حاد لأسعار الذهب مع ارتفاع الأسهم والدولار

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:01 م
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجع الذهب أكثر من 1.5% اليوم الأربعاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار وانتعاش قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بما غذى التوقعات لتعافٍ سريع للاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.

وفي الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6% إلى 1939.66 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% لتسجل 1944.70 دولار عند التسوية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي أند إف مان لأسواق المال: "العامل الرئيسي هو ارتفاع الدولار، (الذهب) يتحرك عكس اتجاه الدولار تماما اليوم"، مضيفا أن رقم طلبيات المصانع الأمريكية الجيد لشهر يوليو نال من المعدن أيضا.

وارتفع الدولار 0.5%، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

لكن الذهب يظل مرتفعا حوالي 27% منذ بداية السنة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.2% في المعاملات الفورية إلى 27.27 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.3% ليسجل 2243.19 دولار.

ونزل البلاتين 4.2% إلى 901.62 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له فيما يقرب من أسبوعين.

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