إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 6 ملايين

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، 43249 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن الإحصاء السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و47692، فيما ارتفع عدد الوفيات 1033 إلى 184083.وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول سبتمبر، بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.