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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقبال كبير على العرض المسرحى «حريم النار» (صور)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:42 م
العرض المسرحي «حريم
العرض المسرحي «حريم النار
نعمات مدحت
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توافد عدد كبير من الجمهور على ساحة مركز الهناجر للفنون لمشاهدة العرض المسرحي "حريم النار"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي افتتح مساء أمس الثلاثاء، في دورته السابعة والعشرين، على مسرح العتبة، وتكريم 8 من رواد المسرح التجريبي.

عرض "حريم النار" عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار
العرض المسرحي «حريم النار

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