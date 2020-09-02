«زي ما إنتي» لـ عمرو دياب ضمن أكثر 20 أغنية استماعًا عالميًا

تصدرت أغنية "زي ما إنتي" للنجم الكبير عمرو دياب، قائمة الأغاني الأكثر استماعا حول العالم، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعا حول العالم خلال الأيام الماضية.وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعا منذ أن طرح الهضبة "كليب" مصورا لها من حفله الأخير بالساحل الشمالي، والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.أغنية "زي ما إنتي" صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.وعلى الجانب الآخر لا تزال أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 9 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها، وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.