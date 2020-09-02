إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 7000 للمرة الثالثة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء كورونا الذي يسببه الفيروس بواقع 25 حالة اليوم الأربعاء، إلى 30686 إجمالًا.