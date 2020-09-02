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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 7000 للمرة الثالثة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:39 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.

وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.

وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء كورونا الذي يسببه الفيروس بواقع 25 حالة اليوم الأربعاء، إلى 30686 إجمالًا.

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