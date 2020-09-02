إقبال كبير على الورشة الفنية لاكتشاف المواهب بمكتبة القاهرة (صور)

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، في السادسة مساءً، ورشة عمل فنية لاكتشاف المواهب الإبداعية، وذلك لتأهيلهم إلى مسابقة الصوت الذهبي.وشهدت الورشة التى استمرت لمدة ساعتين، إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب في الغناء وكتابة الأغاني والتوزيع الموسيقي، واستمع الحاضرون في الورشة إلى 6 مواهب شبابية.وجاء عقد الورشة الفنية للمكتبة من منطلق قرار الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بتحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف مجالات الإبداع في محافظات مصر، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة.