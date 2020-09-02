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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:42 م
ماراثون لندن الافتراضي
ماراثون لندن الافتراضي
وكالات
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سجل ما يزيد على 45 ألفا اشتراكهم للمشاركة في أول نسخة "افتراضية" لماراثون لندن في أكتوبر، بعد إلغاء السباق الفعلي الشهر الماضي، بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وكان السباق المكون من عدة لفات بقيادة صاحبا الرقم القياسي العالمي الكيني إيليود كيبتشوجي ومواطنته بريجيد كوسجي سيقام في حديقة بوسط لندن في الرابع من أكتوبر، لكن أُلغي في نهاية المطاف بجانب بقية السباقات الكبرى في العالم.

وفي محاولة لإعطاء المتسابقين المحبطين هدفا بديلا، وللمساعدة في تخفيف آثار إلغاء السباق على الأعمال الخيرية التي كانت تستفيد بملايين الجنيهات الاسترلينية من عقود الرعاية، حصل الرياضيون على فرصة الركض لمسافة 26.2 ميل بمفردهم في مسار من اختيارهم.

ويحصل المشاركون على قميص ورقم في السباق وميدالية مقابل 20 جنيها ويمكن أن يسجلوا زمنهم على تطبيق بشرط استكمال المسافة في غضون 24 ساعة.

وبعد التوزيع المبدئي للأماكن على العدائين المسجلين للمشاركة في السباق الفعلي، عُرضت 20 ألف بطاقة مشاركة في السباق للبيع، وجاء المشاركون من 81 دولة من بينهم 51 % من السيدات.

وقال هيو براشر مدير ماراثون لندن في بيان: "التجاوب كان مذهلا وروح ماراثون لندن ستظهر حول العالم يوم الأحد الرابع من أكتوبر".

وأضاف: "نعتقد أنه أكبر ماراثون افتراضي على الإطلاق، يعد أيضا السباق الأكثر شمولا في تاريخنا لأن المتسابقين يملكون 23 ساعة و59 دقيقة و59 ثانية لقطع المسافة البالغة 26.2 ميل".

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