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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور المحافظ.. انطلاق فعاليات نهائى دورى كرة القدم للصم بمطروح (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:25 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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بدأت منذ قليل فعاليات نهائي دوري كرة القدم للصم وضعاف السمع بمركز شباب مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

بدأت الفعاليات بالعرض الرياضي للكاراتيه، بالإضافة إلى عروض للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وشهد محيط مركز شباب مطروح تكثيفات أمنية مشددة وتواجد الهلال الأحمر وسيارة إسعاف مجهزة.

وانطلقت منذ قليل مباراة النهائي بين فريقي المنيا والبحيرة، والتي بدأت بالسلام الوطني.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، عبر الفيديو كونفرانس، الفرق الرياضية المشاركة في دوري الصم في نسخته الثالثة.

وأوضح وزير الشباب، أن اختيار المكان لإقامة الدوري كان شيئا مهما للغاية، وتم اختيار محافظة مطروح لاستضافة النسخة الثالثة لبطولة الصم، مؤكدا أن مطروح ستشهد في الفترة المقبلة عدة أحداث مهمة وافتتاحات كبرى.
فعاليات نهائي دوري كرة القدم للصم
فعاليات نهائي دوري كرة القدم للصم
فعاليات نهائي دوري كرة القدم للصم
فعاليات نهائي دوري كرة القدم للصم

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