رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاهد.. حريق يلتهم فيلا مهجورة في الجيزة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:48 م
حريق يلتهم فيلا مهجورة
حريق يلتهم فيلا مهجورة
محمد عيسى
طباعة
حصلت «الدستور» على أول فيديو لحريق مجموعة من الأشجار والمخلفات داخل فيلا مهجورة بتقاطع شارع المريوطية مع فيصل بدائرة قسم الهرم.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق مجموعة من الأشجار والمخلفات داخل الفيلا دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في منطقة المريوطية دائرة قسم الهرم، وأمر اللواء هشام صادق، مدير الإدارة، بالدفع بـ3 سيارات برئاسة العميد ماجد سعفان، مدير إدارة الإطفاء، إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على الورشة الفنية لاكتشاف المواهب بمكتبة القاهرة (صور)

إقبال كبير على العرض المسرحى «حريم النار» (صور)

أدباء وشعراء كفر الزيات في ضيافة نادي أدب طنطا

ندوة «الأبعاد السياسية والاقتصادية لقضية التعليم» بالأعلى للثقافة (فيديو)