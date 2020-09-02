شاهد.. حريق يلتهم فيلا مهجورة في الجيزة

حصلت «الدستور» على أول فيديو لحريق مجموعة من الأشجار والمخلفات داخل فيلا مهجورة بتقاطع شارع المريوطية مع فيصل بدائرة قسم الهرم.ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق مجموعة من الأشجار والمخلفات داخل الفيلا دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في منطقة المريوطية دائرة قسم الهرم، وأمر اللواء هشام صادق، مدير الإدارة، بالدفع بـ3 سيارات برئاسة العميد ماجد سعفان، مدير إدارة الإطفاء، إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.