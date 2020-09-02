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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد حملات إزالة لأبراج مخالفة في 3 مدن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:40 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب.

وشهد المحافظ إزالة طابقين مخالفين على مساحة 900 متر مربع من أحد الأبراج بشارع ترعة النحاس بحي شرق شبرا الخيمة، وإزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها وشارع امتداد كوبري الفحص، كما تم إزالة 7 حالات أخرى بمدينة قليوب.

كما تم إزالة الأدوار المخالفة لمخالفتها الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهما.

ووجه المحافظ رئيس المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفات بشكل يومي والتنسيق أيضا مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

ومن جانبه؛ شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة، وإزالتها فورا وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع.

وشدد على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

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