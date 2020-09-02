رويترز: أمريكا تخفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا بسبب سد النهضة

قال مصدر بالكونجرس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا، بسبب موقفها المتعنت في قضية سد النهضة.وأبلغ المصدر "رويترز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن "الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات"، بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.وجاء في الرسالة "زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر، ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية العام المالي".وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.