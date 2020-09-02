«ليه سابنى».. راغب علامة يتعاون مع أحمد زعيم فى 3 أغنيات جديدة

يحضر النجم راغب علامة هذه الفترة لعدد من الأغنيات المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، برفقة عدد من الموسيقيين المصريين.وتعاون علامة مع الملحن أحمد زعيم والذي أكد لـ"الدستور"، أنه يتعاون مع علامة في ثلاث أغنيات قام علامة بالانتهاء من تسجيل أغنيتين وجارٍ تسجيله للأغنية الثالثة.وعن تفاصيل الأغاني قال: "هناك ثلاث أغانٍ تجمعني بعلامة وتحمل اسم (تعاليلي) وهي من كلمات محمد عاطف وأغنية (ليه سابني) للشاعر أحمد قطوط وتم تسجيلها وجارٍ اختيار توقيت طرحها".واختتم زعيم: "كما أتعاون مع نجم لبنان في أغنية ثالثة جارٍ تسجيلها تحمل اسم (كنا حبايب) وهي من كلمات هيثم سليم، ومن المنتظر طرحها قريبًا".