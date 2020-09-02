دبلوماسي روسي: ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء وباء كورونا

أكد جينادي جاتيلوف، الممثل الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء جائحة فيروس (كورونا) المستجد.وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "قد تواجه أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى الإصلاح ولكن ليس في الوقت الحالي، فأهم شيء في الوقت الراهن هو التصدي للوباء، وبعد ذلك سيكون من الممكن مناقشة سبل تحسين أنشطة المنظمة".وأضاف المبعوث الروسي: "يجب أن يكون التركيز على تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية".