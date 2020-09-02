الأردن تفرض حظرا شاملا في العاصمة والزرقاء.. الجمعة



وأشار العضايلة، إلى أنه بعد انتهاء فترة حظر التجول الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة، ستبدأ فترة حظر التجول الجزئي الاعتيادية، التي يسمح لحملة التصاريح خلالها بالحركة، والتي تستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لتعود الأمور بعدها كما هي عليه الآن.

أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، اليوم الأربعاء، عن قرار اللجنة الوزارية لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، فرض حظر التجول الشامل في محافظتي العاصمة والزرقاء طيلة يوم الجمعة المقبل، بنفس الآلية التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي، نظرًا لطبيعة الحالة الوبائية في المحافظتين، على أن تبقى الأمور كما هي عليه في بقية محافظات المملكة.وقال العضايلة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ساعات الحظر الشامل في المحافظتين ستبدأ من الساعة الحادية عشرة من مساء غدا الخميس، لمدة أربع وعشرين ساعة، ولا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونية خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيوية.