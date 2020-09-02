سقوط 18 ديلر مخدرات في حملة أمنية بحلوان

شنّت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، ومعاونيه حملة أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون من تجار وحائزي المخدرات بدائرة القسم.وتمكن معاونو مباحث القسم في مناطق الدائرة من ضبط 18 ديلر بدائرة القسم، وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدرات وحشيش وهيروين وشادو واستروكس، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من عقاقير اللاريكا والترامادول.وأسفرت الحملة عن ضبط رضا.ر وكرم.ع وإبراهيم.م و15 آخرين من الدّيلرات وحائزي المخدرات،وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تحررت المحاضر اللازمة حيال المقبوض عليهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.