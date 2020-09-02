ندوة «الأبعاد السياسية والاقتصادية لقضية التعليم» بالأعلى للثقافة (فيديو)

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة "الأبعاد السياسية والاقتصادية لقضية التعليم في ضوء المستجدات"، والتي تنظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة.ويشارك فى الندوة كل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور جمال زهران نائب مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.