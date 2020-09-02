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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» ينظم ندوة «من أجل المرأة» في البحيرة (صور)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:11 م
ندوة من أجل المرأة
ندوة من أجل المرأة
إسلام نصير
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نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بكوم حمادة بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان "من أجل المرأة" بمقر أمانة المركز.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتوجيهات أحمد حمودة أمين الحزب بالبحيرة، وإشراف أميرة النحاس أمينة أمانة المرأة بمركز كوم حمادة، بحضور أمين المركز شريف النقراشي، الدكتور محمد المحلاوي أمين التنظيم بالمركز، وحضور أعضاء هيئة المكتب، وعدد من سيدات المراكز.

تناولت الندوة أهمية دور المرأة في المجتمع والتي تحظى باهتمام بالغ من قيادات الدولة، وهي الركيزة الأساسية في بنائه وتنميته وكذلك تعظيم الأديان السماوية لمكانتها وتعظيم شأنها وتقديسها، وتحظى المرأة بمساحة كبيرة من الاهتمام على خريطة حزب المصريين الأحرار.

خلال اللقاء، أعرب شريف النقراشي أمين الحزب بكوم حمادة عن ضرورة تقديس الدور الذي تقوم به المرأة سواء اجتماعيا كان أو سياسيا، كما حثّت أميرة النحاس أمينة المرأة الحضور على ضرورة المشاركة في أي استحقاق قادم.
ندوة «من أجل المرأة
ندوة من أجل المرأة
ندوة من أجل المرأة
ندوة «من أجل المرأة
ندوة من أجل المرأة
ندوة من أجل المرأة

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