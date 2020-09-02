حريق بالمريوطية يوقف الحركة المرورية بشارع الهرم (صور)

نشب، منذ قليل، حريق هائل بأحد المباني السكنية في شارع الهرم بالتقاطع مع المريوطية؛ الأمر الذي تسبب في شلل بالحركة المرورية.وحاول الأهالي التعامل مع الحريق باستخدام وحدات الإطفاء الخاصة بالسيارات، ومنع حركة السير من الحارة المرورية المواجهة للحريق؛ وذلك لحين وصول شرطة المطافي لإخماد الحريق.. وسنوافيكم بالتفاصيل.