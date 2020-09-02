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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. استكمال الحلقات الجديدة من «قوت قلوب» لـ ماجدة زكي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:10 م
ماجدة زكي
ماجدة زكي
منار إبراهيم
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تنطلق الحلقات الجديدة من مسلسل "قوت قلوب" للفنانة ماجدة زكي، السبت المقبل، على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءً، استكمالا للعرض الذي توقفت حلقاته قبل حلول الشهر الكريم.

وتوقف تصوير العمل نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، واضطرار فريق العمل لتأجيل تصوير باقي حلقات المسلسل، ما أدى إلى عرضه على جزأين 25 حلقة قبل شهر رمضان وباقي الحلقات خلال الأيام المقبلة.

وتظهر بطلة العمل ماجدة زكي خلال أحداث الحلقة الأولى بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل، في إطار كوميدي اجتماعي.

وتجسد "ماجدة" خلال الأحداث بشكل عام دور مُعلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، ما يتسبب في وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشاكل بسبب تصرفات والدته المحرجة.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.

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