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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يواصل حملاته لمواجهة العناصر الإجرامية بالمحافظات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:33 م
الأمن
الأمن
عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري، و150 قضية مخدرات، وتنفيذ 54713 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهمًا ارتكبوا 16 حادثًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (30) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (20) متهما، لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (308) دراجات نارية مخالفة. 

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تمت إعادة (3 سيارات- دراجة نارية). 

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (26386) مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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