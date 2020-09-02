حسام داغر يكشف كواليس «صباحية مباركة» في «بيت ريا وسكينة»

يكشف الفنان حسام داغر العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية خلال الحلقة المقبلة من برنامج "في بيت ريا وسكينة" الذي يقدمه كل من الفنانتين انتصار وبدرية طلبة.ويتحدث "داغر" خلال الحلقة عن كواليس مسرحية "صباحية مباركة" التي يشارك في بطولتها وتعرض خلال الفترة الحالية على مسرح جراند أوتيل مع نجمي مسرح مصر علي ربيع وأوس أوس، كما يكشف عن أعماله الفنية المقبلة، ونيته في المشاركة بمسلسلات رمضان المقبل."بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي، يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهم السيدات، ويهدف إلى تقديم محتوي نسائي كوميدي بعيدًا عن البرامج النسائية الاعتيادية.يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار وبدرية طلبة كانت "ريا وسكنية تاني"، تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبدالعال"، ويشارك فى بطولتها أيضًا الفنان رضا إدريس، وهى من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.