إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق المرصد بحلوان

أصيب 3 أشخاص إصابات خطرة إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي بمحيط سجن 15 مايو بطريق المرصد التابع لدائرة قسم شرطة حلوان.وانتقل رجال المرور وقوات الإنقاذ بالحماية المدنية لإنقاذ سائقي ومستقلّي السيارتين الملاكي، بسبب احتجازهم، وجار تقطيع السيارات لاستخراج سائقين من بين جنبات الحديد.وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق مرصد حلوان، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والإسعاف لنقل المصابين واستخراجهم من السيارتين.