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مصر

المشرف على حماية الأراضى بالزراعة: نقترب من مليونى حالة تعٍد منذ 2011

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:33 م
الدكتور عباس الشناوى،
الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات
عبدالناصر محمد
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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة المشرف على حماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن عدد التعديات على الأراضى الزراعية يقترب من مليونى حالة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطت الأجهزة المختصة الحافز لإزالة التعديات فى مهدها.
وأضاف «الشناوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن تفاقم أزمة التعديات بدأ منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن الدولة عازمة على استرداد أراضيها بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.
وتحدث رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عن توفيق أوضاع الفقراء فى الريف وطريقة التعامل مع حيتان التعدى على الأراضى ودور الوزارات المشاركة فى عمليات الإزالة وطرق رصد التعديات فور وقوعها.
■ بداية.. كم يبلغ عدد التعديات على الأراضى الزراعية؟
- نقترب من مليونى حالة، ووفقًا للأرقام فإن عدد التعديات بالضبط هو مليون و٩٩٠ ألف حالة تعدٍ فى الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن، وهى موجودة على مساحة ٥٣ ألف فدان.
■ ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بعد توجيهات الرئيس بإزالة جميع التعديات؟
- التعديات على الأراضى الزراعية ليست وليدة اليوم، والظاهرة متفشية منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وعلى مرأى ومسمع الجميع، سواء فى الريف أو المدن، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة معالجة الأزمة، وتقدمت وزارة الإسكان بقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى أقره البرلمان، ويتماس القانون مع وزارة الزراعة فيما يخص الأحوزة أو الأبنية المتاخمة أو القريبة من الكتل السكنية.
وبالنسبة للتعدى على الأراضى الزراعية، فهى جريمة لأن الأرض ملكية للشعب كله وليست لفرد واحد، فهى توفر الغذاء والأمن الغذائى للدولة، والمحافظة على الرقعة الزراعية هدفها تأمين مستقبل الأجيال القادمة.
■ هل هناك وزارات تشارك «الزراعة» فى الإزالة؟
- نعم، هناك وزارات عديدة تشارك وزارة الزراعة فى إزالة التعديات، هى وزارات التنمية المحلية والكهرباء والموارد المائية والرى والداخلية، ويرصد مهندس الجمعية الزراعية ومشرف الحوض المخالفة لتبدأ كل جهة عملها.
كما يتم إبلاغ وزارة التنمية المحلية وتصعيد أمر التعديات لمحافظ الإقليم مباشرة، وتتشكل لجنة من الوزارات المعنية المختلفة، خاصة وزارتى العدل والداخلية، وتختص الأخيرة بتوفير الحماية للأجهزة التى تزيل التعديات.
■ هل هناك جهة حكومية مسئولة عن زيادة التعديات؟
- لا نلقى بالاتهامات على أحد، لأن الأزمة تفاقمت فى ظل غياب الدولة بعد ثورة يناير، وبعد أن استعادت الدولة عافيتها بدأت تسترد أراضيها وتنتزعها بالقوة من المخالفين، ولا يمكن اتهام المحليات بأنها السبب الأساسى فى ازدياد حالات التعدى.
نحن لا نرمى الأعباء على وزارات أخرى، والجميع يعلم سبب التهام مساحات كبيرة من الأراضى، والكل مشارك فى الأزمة، سواء جهات ووزارات أو فلاحين ومواطنين وقرى ومدن، علينا جميعًا العمل لوقف التعديات.
وبالنسبة لوزارة الزراعة، نعمل على حصر كامل لكل هذه التعديات بالمستندات والأرقام، ونعمل على تفعيل الإزالات خاصة بعد استقرار الدولة، وتوجيهات الرئيس السيسى واضحة وهى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة المخالفين من أجل المواطن المصرى والأجيال القادمة، وهو ما منحنا حافزًا من أجل التصدى للظاهرة، كما توجد توجيهات مماثلة من وزير الزراعة السيد القصير.
■ وكيف يتم رصد التعديات؟
- هيئة المساحة العسكرية تطبق منظومة جديدة لجميع الوزارات وعلى رأسها وزارة الزراعة للتحول الرقمى للرصد المكانى لكل المتغيرات على الأراضى الزراعية، وصدرت لنا تعليمات من وزير الزراعة بالتحرك مع الجهات المسئولة فى هذا الاتجاه والربط من خلال التحول الرقمى والتفاعل مع هيئة المساحة العسكرية للاستفادة من هذه المنظومة.
■ هل يتابع وزير الزراعة التعديات بشكل لحظى؟
- بالتأكيد، وزير الزراعة يتابع هذه الخطوات ساعة بساعة لتقييم مدى الاستفادة من هذا التطبيق، والتدخل الإلكترونى لا يميز بين فقير وغنى، كبير وصغير، وتتابع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالزراعة التغيرات بشكل فورى وحين يتم التقاط أى تعد تتحرك الأجهزة فورًا لإزالته ومعاقبة المخالف.
وأعتقد أن التطور التكنولوجى سيسهم بشكل فعال فى إزالة التعديات، وسيكون له دور كبير فى إنهاء هذا الملف إلى الأبد، خاصة أن قرار الإزالة يتم تنفيذه بشكل فورى من خلال الأجهزة المختصة.
■ هل تمتلك «الزراعة» خريطة بالأماكن الأكثر تعديًا على الأراضى؟
- التعديات مرصودة وموجودة، ولدينا بالتأكيد خريطة، وبعض المحافظات تم حصر المساحات المتعدى عليها فيها مثل المنيا والشرقية والبحيرة وكفرالشيخ والغربية.
■ وماذا عن التصالح فى مخالفات البناء؟
- هناك قانون للتصالح والأحوزة الجديدة فى التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وتتم حاليًا دراسة هذه المخططات، حتى تتمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها من المتعدى والمخالف، والقانون يحدد بدقة الحالات التى يتم فيها التصالح حتى لا يحدث لبس.
■ ماذا بعد انتهاء المهلة التى منحتها الحكومة للتقنين والتصالح؟
- هناك إجراءات تتم دراستها من خلال مؤسسات الدولة والوزارات المعنية، وأنا متفائل باتخاذ قرارات قوية وجادة وسيكون لها مردود إيجابى على المواطن والدولة، على حد سواء.
■ وماذا عن «المتخللات» داخل القرى والمدن؟
- هناك سيناريوهات وضعتها وزارة الإسكان للتعامل مع «المتخللات» ويتم الأمر بالتنسيق مع المحليات.
وفيما يخص التعديات على أملاك الدولة وأراضى طرح النهر والإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف، فإنه تم الاتفاق مع جهات الولاية بالضرب بيد من حديد واستعادة حقوق وأراضى الدولة ومصالحها.
■ هل هناك خطة لتوفيق أوضاع الفقراء فى الريف؟
- نعم، هناك قوانين وتشريعات، وسنكون عونًا لمن تنطبق عليه هذه القوانين، أما المخالفون فإن الدولة ستحصل على حقها بقوة القانون، ونعتبر أن كل شبر فى مصر قابل للزراعة.
■ أخيرًا.. ماذا عن حيتان التعدى على الأراضى الزراعية؟
- هؤلاء يتم النظر إليهم على أنهم مافيا وسيتم القضاء عليهم بالإجراءات والقوانين الجديدة.

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