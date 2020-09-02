مصر للطيران تنقل 348 ألف راكب خلال شهرين

كشفت شركة مصر للطيران عن جدول أعمال التشغيل التى قامت به، بعد عودة تشغيل الحركة الجوية بالمطارات المصرية، حيث قامت بتسيير ١٤٠٢ رحلة دولية، و٢٥٣ رحلة داخلية، و٧٠ رحلة شارتر، بإجمالى ١٧٢٥ رحلة نقلت ٣٤٨ ألف راكب، بنسبة امتلاء من ٥٠% إلى ٦٠%، وذلك اعتبارا من أول يوليو وحتى ٣١ أغسطس الماضى، عقب قرار الحكومة المصرية بإعادة تشغيل الحركة الجوية بالمطارات المصرية.وأضافت الشركة الوطنية للطيران، فى بيان لها، أنها قامت بتطبيق قرار حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطار القاهرة وبعض مطارات جمهورية مصر العربية، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوقت المحدد للرحلة، ولا يسرى هذا القرار على الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب)، وللقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط يمكن للراكب إجراء تحليل PCR فور وصوله المطار مقابل ٣٠ دولارا، في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه.