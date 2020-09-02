ماذا يحدث داخل «الإرهابية» الآن؟

ثروت الخرباوى: لا مستقبل لها بسبب سجن القيادات.. ومقترح بإسناد إدارتها لـ«الغنوشى»

مختار نوح: الخلافات تتزايد بين الهاربين فى الخارج.. والشباب يخرجون منها

عبدالستار المليجى: التنظيم أصبح «هو والعدم سواء».. ولن يعود للمشهد أبدًا





منير أديب: الأعضاء سيهربون إلى بريطانيا وماليزيا وأمريكا

طارق البشبيشى: الصراع مشتعل على التمويل

جاء القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قبل أيام، ليمثل السطر الأخير فى «شهادة وفاة» ذلك التنظيم الإرهابى، الذى كشف الشعب عن حقيقته ونبذه بشكل نهائى، بعدما أدرك أنه والخراب قرينان.ما الذى تمثله عملية القبض على محمود عزت؟.. وما الأهمية الكبيرة التى يحملها هذا الشخص الطاعن فى السن؟.. وكيف ستتأثر جماعة الإخوان الإرهابية بسقوطه؟.. وما السيناريوهات المحتملة أمام التنظيم الآن؟... أسئلة وجهتها «الدستور» لعدد من الخبراء فى شئون جماعات الإسلام السياسى، والمنشقين عن جماعة الإخوان، وتنشر إجاباتهم فى السطور التالية.رأى الكاتب والمفكر السياسى ثروت الخرباوى أن الجماعة لن يكون لها مستقبل داخل مصر، فى ظل تقييم وضعها الحالى، وحالة التشرذم والخلافات الشديدة بين أعضائها، بالإضافة إلى القبض على غالبية قياداتها المؤثرة، وآخرها محمود عزت، وقوة التعامل الأمنى معها.وشبّه «الخرباوى» القبض على «عزت» بحادثتين مهمتين فى تاريخ التعامل الأمنى مع الجماعة، أولاهما قضية «السيارة الجيب» فى نوفمبر ١٩٤٨، عندما تم العثور بداخل السيارة على أسلحة ومستندات لعملية تخريبية لحرق القاهرة، وتمكن الأمن من الكشف عن أسماء القيادات الإخوانية المتورطة فى تلك العملية.أما القضية الثانية فهى قضية شركة «سلسبيل» فى ١٩٩٢، عندما قبض الأمن على خيرت الشاطر وحسن مالك فى الشركة، وعثر على مستندات «خطة تمكين الجماعة»، متضمنة قائمة بأسماء عناصر التنظيم، الذين سيتم الاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، وتم القبض عليهم، ومن بينهم محمود عزت.وأضاف: «فى القضيتين عثرت أجهزة الأمن على العديد من المستندات، التى تضم قوائم بعناصر التنظيم وخططه، وعند القبض على محمود عزت عثر الأمن عنده على كم كبير من الأوراق التنظيمية التى تحوى معلومات قيّمة تمثل كنزًا للأجهزة الأمنية، وسيكون لها أثر كبير فى تقويض التنظيم تمامًا والقبض على باقى عناصره».وأشار إلى سعى محمود عزت، فى الفترة الأخيرة، لإعادة بناء التنظيم مرة أخرى، بل ونجاحه فى ذلك بشكل سرى بالعديد من محافظات الجمهورية، مع تحديد أعوانه ومساعديه الذين سيساعدونه فى التنفيذ، وذلك بهدف عمل الجماعة من جديد فى السر والخفاء، وكل ذلك موثق بالمستندات التى عثر عليها الأمن بحوزة «عزت».وأوضح أنه تم العثور على قائمة بكل الأفراد الذين انضموا إلى جماعة الإخوان، منذ ٢٠١٣ حتى الآن، فى داخل «وكر محمود عزت»، لأنه كانت تعرض عليه هذه الأسماء لتقييمها، وكانت تصل إليه تقارير التقييم من القيادات المحلية فى المحافظات بخصوص كل فرد، والموقف من ضمه وغيره، وكل ذلك أصبح فى قبضة الأمن الآن.وأضاف «الخرباوى»: «فى وقت قضيتى السيارة الجيب وسلسبيل كانت الجماعة موجودة ومتماسكة ولا تواجه خلافات بين أفرادها وفى قمة قوتها، لكنها الآن فى قمة ضعفها، وقياداتها مطاردون وهاربون وسجناء».وتابع: «عندما كان الأمن يوجه ضربات قاسية للجماعة فى السابق كانت تتحملها، لأنها كيان واحد وفى قمة قوتها، ولديها قيادات بديلة جاهزة للتعامل، أما الضربة الحالية فستؤثر عليها بشكل كبير، بما يقودنا إلى تأكيد عدم وجود أى مستقبل لها فى مصر».وعن طبيعة الخلافات الداخلية فى الجماعة، قال «الخرباوى»: «هناك خلافات ضخمة بين أفراد الجماعة وقادتها، ومنهم تحديدًا مجموعتا محمد كمال ومحمود عزت، وسط اتهامات بأن مجموعة عزت هى من وشت بمكان كمال للأمن، حتى تم قتله خلال القبض عليه».وأضاف: «أضف إلى ذلك التلاسن الشديد بين الإخوان فى تركيا، حيث يتهم كل طرف الآخر بتفتيت الجماعة والتسبب فى إضعافها، ما يجعلهم ينطبق عليهم قول المولى عز وجل فى اليهود: (تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى)».وبسؤاله عن توقعاته بشأن خليفة محمود عزت فى التنظيم، رأى «الخرباوى» أن هناك أزمة كبيرة تواجه التنظيم فى الاختيار، فالبعض من الإخوان غير المصريين يطالب بـ«تدويل المنصب»، ويقترح بإسناد المهمة لـ«راشد الغنوشى»، زعيم «إخوان تونس»، لتخرج إدارة الجماعة العليا من مصر لأول مرة فى التاريخ.بينما يرى آخرون ضرورة إسناد إدارة الجماعة إلى أفراد «تنظيم ٦٥»، وهم: محمد بحيرى، وإبراهيم منير، ومحمود الإبيارى، مضيفًا: «أستبعد إبراهيم منير، لكن بصفة عامة سيزيد الموضوع الانشقاقات داخل الجماعة فى مصر وتركيا ولندن (التنظيم الدولى)».واختتم بأن وضع الجماعة فى مصر الآن يجعلها تحتاج إلى «حقنة قاتلة» تُدخلها «الموت الرحيم»، فهى مجرد جسد قعيد يواجه شللًا سريريًا ويحتاج إلى «الموت الرحيم» أو «غير الرحيم».اعتبر المحامى مختار نوح، القيادى السابق بجماعة «الإخوان»، أن عملية القبض على محمود عزت لم تأتِ إلا عن طريق «الوشاية»، فى ظل أن الصراع الداخلى والتنافس داخل الجماعة الإرهابية مشتعلان منذ ٣ سنوات.وقال «نوح»: «لم يكن الأمر وشاية عادية، لكنها من قيادات داخل الجماعة تحاول أن تتصدر المشهد، وفضلت التضحية بالقائم بأعمال المرشد حتى يخلو لها الطريق»، مستدلًا على ذلك بأن «تاريخ الجماعة مع الوشاية معروف، و٩٠٪ من حالات القبض على الهاربين من أعضاء التنظيمات السرية التكفيرية تأتى من خلال أصدقائهم فى التنظيم نفسه، إما رغبة فى الإطاحة بمنافسيهم والترقى، كما فى حالة محمود عزت، أو بحثًا عن المال، أو من خلال رجال الأجهزة الأمنية داخل التنظيمات وهم كثر».وأضاف: «المثير للسخرية أن محمود عزت نفسه ليس غريبًا على تلك العادة السيئة والرذيلة المنتشرة بين مًن يزعمون العمل الجهادى السرى، فهو مشهود له بأنه علم هذه الطريقة لأعضاء التنظيم وزرعها فى نفوسهم».ورأى «نوح» أن الجماعة الإرهابية تعانى حالة تشرذم عنيفة زادت من عدد التيارات المتصارعة داخليًا، مبينًا أن الانقسامات ليست داخل «إخوان مصر» فحسب، لكنها أيضًا متأصلة لدى جناح الجماعة فى الخارج من الهاربين من مصر و«التنظيم الدولى» وعناصر الجماعة فى الدول العربية، ما أوجد حالة غير معهودة فى تاريخ الجماعة بشأن انقسام العناصر وخروجها على القيادات ورفضها مبدأ «السمع والطاعة». وأضاف: «كما أن هناك حالة تناحر بين الباحثين عن قيادة التنظيم وخلافة محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت، خاصة جبهتى عصام تليمة وإبراهيم منير، فكل منهما يحاول ضرب الجبهة الأخرى وقيادتها، حتى تفرض نفسها على الساحة، وهو ما يسبب حالة من عدم الإيمان داخل شباب التنظيم ويجعلهم يفهمون أن هدف القيادات الأسمى هو السيطرة وليس مصلحة الجماعة، ما يخلق حالة من الانفصال بين القيادات المسنة والعناصر الشبابية».وتابع: «لم يعد خفيًا على أحد أن الجماعة منقسمة على مستوى الأفراد بشكل أفسد مخططاتها التنظيمية، وجعلها منسحبة داخل مصر انسحابًا كاملًا على مستوى التنظيم أو الحضور فى الشارع، وحتى محاولاتهم فى التصالح مع المواطنين باءت بالفشل».أما على المستوى الدولى، والحديث لا يزال لـ«نوح»، فإن تركيا، وهى من الدول التى توفر دعمًا مهولًا لجماعة الإخوان فى جميع البلدان منذ ٢٠١١، بدأت تعيد حساباتها بشأن الجماعة فى مصر، وانتبهت إلى أن مجهوداتها خلال السنوات الماضية لم تسفر عن أى نتيجة مُرضية، كما أن وعود التنظيم لها بتغيير على الأرض لم تتحقق، إلى جانب تخلى قطر عن فكرة استخدام «الإخوان» فى معاركها، والاستعاضة عن ذلك بفرض نفسها كقوة إقليمية.ورأى «نوح» أن الادعاء بأن عملية القبض على «عزت» ستخلق حالة من التماسك داخل الجماعة «خاطئ تمامًا»، قائلًا: «الحقيقة هى العكس، فمحمود عزت تم القبض عليه بسبب هذا الانقسام والتناحر بين مختلف جبهات الجماعة، وهو فى الأصل يمثل جناحًا داخل التنظيم، ولا علاقة للصدمة التى سببتها عملية القبض عليه بوحدة الصف داخل الجماعة، بل على العكس سوف تفتح بابًا للصراع الداخلى».وتابع: «فى الفترة الأخيرة لم يكن عزت يمارس أى دور قيادى مهم، وكان هناك انقسام داخل الجماعة حوله، باعتبار أن المختبئ مثل الأسير أو السجين، ولا تجوز توليته القيادة، إلا أنه لا خلاف على وجود تأثير نفسى كبير له على نسبة كبيرة من أعضاء الإخوان».رأى الدكتور عبدالستار المليجى، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية نقيب العلميين، أن وجود الجماعة فى مصر أصبح هو والعدم سواء، فى ظل افتقادها القدرة التنظيمية والتماسك، مثلما كان الوضع فى السابق، كما أن الشعب المصرى لفظ الجماعة.وقال «المليجى» إن غالبية أعضاء الجماعة لا يفكرون الآن فى اختيار بديل لـ«عزت»، لأن مشروعهم نفسه تم هدمه ولا يوجد من يرغب فى إعادة بنائه إلا قيادات التنظيم الهاربة فى الخارج، وذلك لمصلحة شخصية تخصهم وحدهم دون باقى الأعضاء، الأمر الذى خلق حالة انفصال واضحة بين القيادة والعناصر داخل التنظيم.وأضاف: «من ناحية التنظيم، جماعة الإخوان انتهت ووصلت إلى المنحدر، وعلى مستوى الفكر والأيديولوجيا لا يزال المجتمع حاضنًا بعض أفكارها، خاصة أنها تستغل الجانب الدينى، بما يفرض مسئوليات جمة على مؤسسة الأزهر فى استعادة مكانتها فى قلوب الشعب المصرى، وأن تنجح فى سد أى منافذ دينية قد تعود منها الجماعة الإرهابية إلى الشارع مرة أخرى».وشدد على ضرورة مواجهة المجتمع لأفكار الجماعة، وعدم اقتصار الأمر على أجهزة الدولة، متابعًا: «بعد ربع قرن من بناء الجماعة فى السودان، واستغلالها من قبل عمر البشير، هُدم كل ذلك بأيدى الشعب السودانى الذى ثار لاسترداد حريته وكرامته من التنظيم الإجرامى وأعوانه».واختتم بأن محمود عزت لم يكن لديه أى صلاحيات قيادية خلال الفترة الأخيرة، وخرج عليه جميع عناصر الجماعة، لكن لديه العديد من المعلومات التى تمثل كنزًا عن «التنظيم السرى» خلال الفترة اللاحقة لعام ٢٠١١.حركة مسلحة أسستها الجماعة الإرهابية خلال الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩توقع منير أديب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولى، أن يبدأ أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى البحث عن ملاجئ آمنة جديدة، سواء فى بريطانيا أو الولايات المتحدة أو ماليزيا، بعد القبض على محمود عزت، بجانب ما يثار حول مصالحة محتملة بين مصر وتركيا.وقال «أديب»: «هناك محاولات تركية للتقرب من مصر، قد تشمل تسليم ‎الإخوان المقيمين على أراضيها إلى القاهرة، ممن صدرت فى حقهم أحكام قضائية على خلفية إدانتهم بارتكاب قضايا إرهاب، وهو أمر مطروح بقوة على الساحة الدولية، ويمثل كارثة على الجماعة». ورأى أن إلقاء القبض على محمود عزت يجعل التنظيم الدولى لـ«الإخوان» فى وضع حرج، لأنه من الصعب اختيار بديل للقائم بأعمال المرشد، لأسباب ترتبط بالوضع الحالى للجماعة، واحتمالية تسبب أى انتخابات داخلها فى مزيد من الفرقة قد تعصف بالتنظيم من أصله.وأوضح أن «هناك حالة من الانشقاق الطولى والعرضى داخل التنظيم تمنعه من إجراء الانتخابات على منصب رفيع المستوى داخل الجماعة، مثل القائم بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان، كما أن محمود عزت لم يكن سهلًا، ودوره لا يمكن تعويضه، وهو المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح فى التنظيم، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبت فى البلاد».وكشف عن أن الأسماء التى تبدو مرشحة لتولى هذا المنصب تنحصر فى اختيارين، هما إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولى للجماعة نائب المرشد، ومحمود حسين، أمين عام التنظيم، فى ظل امتلاكهما صفة تنظيمية كبيرة تؤهلهما لأن يكونا مرشحين لتولى المنصب، إلى جانب حملهما الجنسية المصرية، ودائمًا ما يكون منصب المرشد أو القائم بأعماله مصريًا، وذلك ليس من واقع لائحة الجماعة، بل من العرف التاريخى منذ تأسيسها على يد حسن البنا.ورغم كون «منير» و«حسين» المرشحين الأقوى للمنصب، رأى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية صعوبة اختيار أى منهما، لأنهما من الشخصيات المغضوب عليها داخل التنظيم وقواعده، ويتم تحميلهما ما حدث للجماعة، خلال الفترة الماضية، من تراجع دورها وارتكاب أخطاء كبيرة أدت إلى هذا الوضع غير المقبول لها داخليًا وخارجيًا.واختتم: «هذان الاسمان كانا ولا يزالان يقودان التنظيم، وبالتالى يحملهما صف الإخوان فشل التجربة، ويعتبرهما مسئولين عمَّا حدث للجماعة بصورة كبيرة، لذلك أتوقع أن يبقى التنظيم على ما هو عليه الآن من دون مرشد عام أو قائم بأعماله».رأى طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، يمثل انتصارًا كبيرًا وضربة قاصمة يتوقع أن تكون لها آثار سلبية وخيمة، بعدما أصابت أعضاء التنظيم بالإحباط واليأس، خاصة أنه كان من أقطاب الجماعة ولعب دورًا بارزًا فى كل العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر مؤخرًا.وأوضح «البشبيشى» أن أعضاء الجماعة الهاربين فى تركيا ستزداد معاناتهم فى الفترة المقبلة، فى ظل تعدد الأزمات والانقسامات المتفجرة داخل الجماعة، والصراع على ملف التمويل والاتهامات المتبادلة بين القيادات بشأن الاستيلاء على أموال التنظيم والتبرعات، فضلًا عن الخلاف بين أقطاب الجماعة على السيطرة على القنوات والمنافذ الإعلامية.وأضاف: «هناك أزمة كبيرة أخرى تلوح فى الأفق، خاصة أن الخلاف بين تركيا والدول الأوروبية، والتورط فى الملف الليبى، أثرا بالسلب على قدرة أنقرة على دعم الجماعة واستمرار تمويلها ودعم عناصرها، وستزداد المعاناة بعد القبض على عزت، الذى يحظى بثقة الممولين، لكونه عصب التنظيم وعقله المدبر».وتابع: «فى ظل حالة التفكك واليأس والإحباط والانكسار، من المتوقع أن تحاول الجماعة التواصل مع حلفائها فى الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على مصر من أجل التوصل لاتفاق يوقف خسائر الجماعة الإرهابية، ولو بشكل مؤقت، بحيث تلتزم الجماعة بوقف شامل للعنف مقابل التصالح معها والسماح ببقائها داخليًا أو إقليميًا، ولو بشكل محدود، فى ظل تعهدات دولية بحل الأزمة الليبية لصالح الرؤية المصرية والالتزام بدعم مصر ماديًا».